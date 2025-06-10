Медиков поздравили с профессиональным праздником в Пушкинском

День медицинского работника отметили в Российском государственном университете туризма и сервиса в Пушкино. Глава муниципалитета наградил выдающихся представителей профессии.

Грамоты и благодарственные письма медикам вручил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Врачи, медицинские сестры, фельдшеры рядом с человеком в момент его рождения, предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни. Мы всегда нацелены на привлечение специалистов, поэтому предоставляем меры соцподдержки, в числе которых денежные вознаграждения, компенсационные выплаты, земельные участки, организация спортивного досуга. Продолжается активная модернизация учреждений, строится новая поликлиника, обновляется оборудование — все это качественно влияет на оказание медицинских услуг», — сказал Максим Красноцветов.

Отметим, что всего в округе 10 объектов здравоохранения. В них работают свыше четырех тысяч специалистов.