Медиков наградили к профессиональному празднику в Волоколамске

18 июня в центре культуры и творчества «Родники» чествовали работников здравоохранения Волоколамского округа. Награды регионального и муниципального уровня получили более 50 врачей, медицинских сестер и других специалистов отрасли.

В центре культуры и творчества «Родники» состоялось торжественное чествование работников здравоохранения Волоколамского округа, приуроченное ко Дню медицинского работника. В зале собрались врачи, медицинские сестры, сотрудники больницы и ветераны отрасли. Для гостей также подготовили выставки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и студии изобразительного искусства «Радуга».

В рамках праздничной программы зрителям представили видеоролик о работе медицинских учреждений округа. После этого прошла церемония вручения наград специалистам, которые ежедневно оказывают помощь жителям и вносят вклад в развитие системы здравоохранения.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поздравила представителей профессии и вручила Почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области врачу-терапевту Светлане Лапиной и старшей медицинской сестре терапевтического отделения Татьяне Щегловой.

«Эти награды — лишь малая часть нашей благодарности. Ваша работа требует знаний, умений и душевного тепла. Спасибо за каждый спасенный день, облегченную боль и улыбку благодарного пациента», — сказала Наталья Козлова.

Почетные грамоты и благодарственные письма также передали от администрации Волоколамского округа, Московской областной Думы, Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и Волоколамской больницы.

Для гостей подготовили концертную программу. На сцене выступили творческие коллективы округа с вокальными и танцевальными номерами.

«Благодарю главного врача Анжелу Магомедову и всех, кто пришел на праздник. Мы продолжаем развивать систему здравоохранения, делая ее доступнее и качественнее для каждого жителя Волоколамского округа», — отметила глава муниципалитета.

Праздничный вечер стал знаком признательности людям, которые посвятили свою жизнь заботе о здоровье жителей округа.