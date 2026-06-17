Медиков Балашихи поздравили с профессиональным праздником

Врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и представителей других медицинских профессий чествовали в Балашихе в преддверии Дня медицинского работника. Лучшим специалистам вручили награды и благодарности за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие здравоохранения.

Мероприятие прошло при участии председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы Балашихи Сергея Юрова.

«Здоровье касается абсолютно каждого человека и каждой семьи. В этом огромную роль играют медицинские работники. Это профессия по призванию, которая требует не только знаний и опыта, но и милосердия, чувства долга, готовности прийти на помощь. Балашиха по праву является одним из крупнейших медицинских центров Подмосковья, и главное ее богатство — это люди, которые трудятся в учреждениях здравоохранения», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также участники встречи подчеркнули, в городском округе работают медучреждения муниципального, регионального и федерального уровней. Среди них Балашихинская больница, Московский областной онкологический клинический центр, Московский областной перинатальный центр, Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, филиал Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и другие учреждения, оказывающие помощь жителям всего региона.

«Для нашего города этот праздник особенный. Балашиха сегодня является одним из крупнейших медицинских центров Подмосковья. Здесь находится крупнейшая сеть поликлиник и подстанций скорой помощи. Но самое главное в системе здравоохранения — это люди. Врачи, медицинские сестры, фельдшеры и все сотрудники отрасли, которые ежедневно сохраняют здоровье и спасают жизни. Спасибо вам за самоотверженный труд и преданность профессии», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Медицинская инфраструктура Блашихи активно развивается. Ремонтируются действующие учреждения, обновляется оборудование, строятся новые объекты здравоохранения. Один из крупнейших проектов — многопрофильная больница в микрорайоне Ольгино, которая позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Балашихи и соседних городов.