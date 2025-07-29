Матч с участием легенд футбола прошел в Мытищах

Благодаря губернаторскому проекту «Выходи во двор» мытищенские футболисты сыграли с профессионалами. Матч с участием сборной округа под руководством Виктора Шалимова и известных спортсменов провели в лучших спортивных традициях.

Звезды российского футбола Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Мерзликин, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов и Александр Филимонов провели мастер-классы для мальчишек и девчонок, показали футбольные приемы, рассказали о своем пути становления в спорте. Особое внимание уделили детям участников спецоперации, для них подготовили памятные подарки — футбольные мячи с автографами знаменитых спортсменов.

Стадион заполнило около 2500 зрителей, которые всей душой болели за команды. Победу в напряженной борьбе одержали легенды футбола. Уверенный решающий гол забил в ворота соперников Дмитрий Аленичев. Итоговый счет на табло — 5:4.