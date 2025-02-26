Мастер-классы по изготовлению значков ко Дню Победы прошли в Серпухове

В Серпухове прошла областная патриотическая акция «Наследники поколения победителей». Школьники и студенты Серпуховского колледжа приняли участие в мастер-классе по изготовлению значков ко Дню Победы и посмотрели спектакль.

Акция прошла 24 февраля во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове. Помимо творческого мастер-класса для гостей мероприятия артисты Театра юного актера «ЧересЧУР» подготовили спектакль «Если ворон в вышине». Постановка Дмитрия Калинина рассказывает зрителям о буднях госпиталя в тылу. Это история о фронтовой любви, солдатской дружбе, о подвиге юных героев.

Отметим, что посвященная годовщине начала специальной военной операции акция «Наследники поколения победителей» проходит в каждом округе Московской области в рамках Года защитника Отечества и в преддверии 80-летия Великой Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.