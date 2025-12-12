Мастер-класс по созданию новогодних украшений прошел для пенсионеров в Люберцах

На занятии пенсионеры создавали новогодние игрушки из эпоксидной смолы. Творческий мастер-класс в Люберцах провели в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Участники занятия создавали свои изделия под руководством опытного наставника. Пенсионеры освоили нюансы работы с этим необычным материалом. Каждый гость смог изготовить неповторимую игрушку, вложив в нее свое мастерство, фантазию и частичку души.

«Я в детстве мечтала быть художником, а теперь чувствую, что могу творить! Это как волшебство — своими руками превращать простые материалы в такую красоту. Теперь эта игрушка будет самой главной на моей елке, потому что она сделана с душой», — поделилась одна из участниц мастер-класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.