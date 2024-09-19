Мастер-класс по росписи глиняных фигурок пройдет в Мытищах 21 сентября

Презентация проекта «Единение» пройдет в Мытищах. Мероприятие поможет поддержать тех, кому нужна помощь и психологическая поддержка.

Открытие фотовыставки «ПРОжизнь» и презентация проекта «Единение» состоится 21 сентября в 11:00 в библиотеке № 1 в Мытищах. Организаторы планируют провести встречу с семьями участников специальной военной операции, специалистами по помощи семьям, и волонтерами. Событие поможет объединиться и поддержать всех, кто стремится к взаимопониманию и сотрудничеству.

После открытия выставки желающие смогут посетить лекцию по нейропсихологии на тему «Мозг и стресс» и узнать, как работает мозг при хроническом стрессе. Участники получат практические советы по улучшению здоровья, помощи детям в обучении и созданию более спокойной жизни.

Организаторы подготовили увлекательные мастер-классы по росписи для детей, они смогут раскрасить глиняные фигурки, познакомиться с ткачеством и узнать больше о проекте «Единение».

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