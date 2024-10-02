Мастер-класс по изготовлению открыток для пенсионеров провели в Воскресенске

Мероприятие в честь Дня пожилых людей провели в Воскресенске члены и сторонники «Единой России». Они сделали и подарили представителям старшего поколения поздравительные открытки.

Активисты раздавали плоды своего творчества на улицах города. В каждой открытке адресата ждал небольшой сюрприз. Пожилые люди были приятно удивлены и тронуты таким вниманием.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил, что День пожилых людей является особенным праздником, который напоминает всем о необходимости помогать старшему поколению и уважать его.

«Старость — как осень жизни, и в силах молодых помочь людям преклонного возраста прожить эти годы достойно и счастливо», — подчеркнул Андрей Баранов. Он добавил, что забота и внимание нужны пожилым людям постоянно, а не только в день праздника.

Акция состоялась в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

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