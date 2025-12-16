Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек провели для пенсионеров Щелкова
Участники программы «Активное долголетие» освоили искусство изготовления елочных украшений благодаря волонтеру Надежде Мозговой. Она организовала занятие, посвященное созданию оригинальных поделок из бисера.
Во время творческого урока пенсионеры узнали о разных техниках работы с бисером и смогли самостоятельно изготовить уникальные изделия. Надежда поделилась своим опытом и помогла каждому участнику воплотить собственные идеи в жизнь.
«Кроме приобретения новых практических навыков, пожилые люди также получили возможность проявить себя в роли дизайнеров, экспериментируя с цветом и формой украшений. По завершении занятия каждый участник продемонстрировал свое изделие, гордясь результатами своего труда», — сообщили организаторы.
Следующие встречи проекта «Активное долголетие» будут проходить по адресу: 1-й Советский переулок, дом № 26.