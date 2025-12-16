Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек провели для пенсионеров Щелкова

Во время творческого урока пенсионеры узнали о разных техниках работы с бисером и смогли самостоятельно изготовить уникальные изделия. Надежда поделилась своим опытом и помогла каждому участнику воплотить собственные идеи в жизнь.

«Кроме приобретения новых практических навыков, пожилые люди также получили возможность проявить себя в роли дизайнеров, экспериментируя с цветом и формой украшений. По завершении занятия каждый участник продемонстрировал свое изделие, гордясь результатами своего труда», — сообщили организаторы.

Следующие встречи проекта «Активное долголетие» будут проходить по адресу: 1-й Советский переулок, дом № 26.