Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек для детей провели в Мытищах

Акция «Мастерская Деда Мороза» прошла в общественной приемной партии «Единая Россия» городского округа Мытищи. Юные мастера с восторгом приняли участие в творческом занятии по изготовлению новогодних украшений и елочных игрушек.

Под руководством активистов партии «Единая Россия» в городском округе Мытищи дети с увлечением создавали оригинальные новогодние игрушки. Ребята знакомились, общались, обменивались идеями и радовались совместному времяпровождению.

По итогам занятия все участники творческого занятия получили сертификаты, подарки и свои рукотворные новогодние игрушки, которые станут украшением домашних елок.

Депутат партии «Единая Россия» Наталья Гречаная отметила, что акция «Мастерские Деда Мороза» помогает объединять детей и создает праздничное настроение, даря ребятам яркие эмоции и новые умения.