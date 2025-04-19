Мастер-класс по искусству речи для педагогов прошел в Люберцах
Занятие по ораторскому мастерству организовали в техникуме экономики и права в Люберцах. Участниками стали педагоги округа.
Мероприятие провела советская и российская телеведущая Татьяна Судец. На мастер-класс пришли свыше 30 педагогов муниципалитета.
Участники познакомились с техниками работы с речью, учились выразительно читать стихи, а также занялись артикуляционной гимнастикой. Им продемонстрировали упражнения для укрепления речевого аппарата.
Мастер-класс организовали в рамках курса повышения квалификации сотрудников и педагогов образовательных учреждений Люберец. Также учителя узнали о профессиональных секретах телеведущей, тонкостях профессии и забавных случаях из ее карьеры. Каждый желающий мог задать интересующие вопросы.
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