Мастер-класс по искусству речи для педагогов прошел в Люберцах

Занятие по ораторскому мастерству организовали в техникуме экономики и права в Люберцах. Участниками стали педагоги округа.

Мероприятие провела советская и российская телеведущая Татьяна Судец. На мастер-класс пришли свыше 30 педагогов муниципалитета.

Участники познакомились с техниками работы с речью, учились выразительно читать стихи, а также занялись артикуляционной гимнастикой. Им продемонстрировали упражнения для укрепления речевого аппарата.

Мастер-класс организовали в рамках курса повышения квалификации сотрудников и педагогов образовательных учреждений Люберец. Также учителя узнали о профессиональных секретах телеведущей, тонкостях профессии и забавных случаях из ее карьеры. Каждый желающий мог задать интересующие вопросы.

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