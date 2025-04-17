Глава Люберец Владимир Волков проверил реконструкцию школы № 7
Владимир Волков проверил реконструкцию образовательного комплекса № 7 в Дзержинском, где располагаются школа и детский сад. Подрядчик увеличил количество рабочих, чтобы сдать объект к 1 сентября 2025 года.
В настоящее время обустраивают фасад.
«Количество рабочих на объекте подрядчик увеличил — это видно по объему выполненных работ. Активно ведется укладка напольного покрытия, отделка стен. В ближайшее время начнется монтаж оборудования для пищеблока. Настаиваем на том, чтобы строители привлекали дополнительные силы — школа очень важна для округа, и стоит задача запустить ее уже 1 сентября текущего года», — отметил Владимир Волков.
Воспитательно-образовательный комплекс состоит из школы на 1100 мест и детского сада на 100 мест. Объект реконструируют в рамках программы «Образование Подмосковья» по поручению губернатора Андрея Воробьева.
В школе обустроят учебные классы, актовый и спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, медицинский кабинет и административные помещения.
В детском саду предусмотрят групповые помещения, игровые и спальные комнаты, медицинский блок, залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок. Также в комплексе появятся помещения для кружков и секций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.