Глава Люберец Владимир Волков проверил реконструкцию школы № 7

Владимир Волков проверил реконструкцию образовательного комплекса № 7 в Дзержинском, где располагаются школа и детский сад. Подрядчик увеличил количество рабочих, чтобы сдать объект к 1 сентября 2025 года.

В настоящее время обустраивают фасад.

«Количество рабочих на объекте подрядчик увеличил — это видно по объему выполненных работ. Активно ведется укладка напольного покрытия, отделка стен. В ближайшее время начнется монтаж оборудования для пищеблока. Настаиваем на том, чтобы строители привлекали дополнительные силы — школа очень важна для округа, и стоит задача запустить ее уже 1 сентября текущего года», — отметил Владимир Волков.

Воспитательно-образовательный комплекс состоит из школы на 1100 мест и детского сада на 100 мест. Объект реконструируют в рамках программы «Образование Подмосковья» по поручению губернатора Андрея Воробьева.