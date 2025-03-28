Мастер-класс по актерскому мастерству ко Дню театра прошел в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск к Международному дню театра провели занятие по актерскому мастерству «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры». Его посетили активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из молодежного центра «Олимпиец».

Актриса театра и кино, преподаватель Алла Артамонова показала участникам упражнения, которые помогли им расслабиться и почувствовать себя непринужденными. Ребята попробовали себя в роли актеров, освоили основные навыки сценической речи, потренировались в артикуляции. Вместе с преподавателем волонтеры работали над постановкой голоса, проверяя свои умения в чтении скороговорок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».