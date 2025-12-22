Мастер-класс «Мастерская новогодних писем» провели для детей Черноголовки

Для юных жителей округа, учащихся местной школы, сотрудники Черноголовской городской библиотеки организовали творческий мастер-класс «Мастерская новогодних писем». На занятии дети не просто создавали послания, но и погрузились в историю возникновения одной из самых любимых зимних традиций — отправки писем главному зимнему волшебнику.

Им рассказали о том, как из поколения в поколение передается вера в чудо, и о том, как зародилась эта традиция.

«Вооружившись цветными карандашами, фломастерами и красками, маленькие фантазеры принялись за дело. Они писали о своих самых заветных желаниях, мечтах и подарках, которые хотели бы получить под елку. Школьники не забыли поздравить с наступающими праздниками и самого зимнего волшебника, а также Снегурочку», — отметили организаторы.

Все готовые послания торжественно опустили в специально установленный праздничный почтовый ящик. После отправки писем, используя современные технологии, школьники «побывали» в главной резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Они смогли увидеть сказочный терем волшебника, заглянуть в его рабочий кабинет, изучить почту, куда стекаются письма со всей страны, и даже «прогуляться» по волшебному лесу.