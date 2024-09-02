Масштабный семейный праздник «Арбузник» прошел в Волоколамске

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

В Волоколамске прошел масштабный семейный праздник «Арбузник», организованный участниками молодежной организации «Молодежное содружество». Гостей встречали столы, уставленные аппетитными и сладкими арбузами, а также множество развлечений и конкурсов

Особенной частью программы стал фестиваль воздушных змеев. Запускать их оказалось увлекательным занятием не только для детей, но и для взрослых.

Заместитель главы округа Марина Марнова также посетила мероприятие и выразила благодарность организаторам за праздник, пожелав всем гостям отличного настроения.

Праздник привлек и множество туристов, которые в такие дни особенно активно посещают Волоколамск. Многим понравилась не только концепция праздника с угощениями и змеями, но и живописное место проведения — вид на город с вала действительно впечатляет.

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