Масштабный марафон новогодних гуляний стартовал в Люберцах

Городской округ Люберцы погрузился в атмосферу зимней сказки. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в муниципалитете проходит уже ставший традиционным фестиваль «Новогодние традиции».

В течение всех январских каникул главной ареной торжеств станут не только центральные площади, но и дворовые территории. Организаторы постарались охватить максимальное количество населенных пунктов, чтобы праздник пришел даже в отдаленные уголки муниципалитета.

Интерактивные программы пройдут в: Люберцах, Дзержинском, Томилино и Красково, Октябрьском и Марусино, а также Верхнем Мячково и других поселениях, всего в 23 дворах.

Главными героями дворовых праздников традиционно станут Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с аниматорами и творческими бригадами они подготовили для маленьких жителей округа насыщенную интерактивную программу. Детей ждут активные игры на свежем воздухе, веселые хороводы и музыкальные баттлы.

Помимо анимационных программ во дворах, администрация округа позаботилась и о любителях активного отдыха. На протяжении всех каникул для жителей и гостей округа функционируют три современные площадки с искусственным льдом. Покататься на коньках можно на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах.

Администрация округа приглашает всех жителей присоединиться к гуляньям и провести каникулы активно. Афишу мероприятий можно посмотреть по ссылке.