Масштабный автопробег ко Дню Победы прошел в Химках | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:50 Масштабный автопробег ко Дню Победы прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Автопробег к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне провели в городском округе Химки. Несколько десятков машин проехали по центральным улицам со Знаменами Победы.

Движение возглавил отреставрированный мотоцикл «Урал» 1941 года, который участвовал в военных операциях. Организовал заезд мотоклуб «Ночные волки».

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«Наш мотопробег — альтернатива „Бессмертному полку“ в таком необычном формате. В параде участвует отреставрированная уникальная военная техника, которую восстановили до мелочей», — рассказал президент химкинского отделения мотоклуба «Ночные волки» Андрей Голливуд.

Мотоциклисты проехали по центральным улицам Химок. Маршрут проходил через «Арену Химки», обелиск «Отстоявшим Отчизну», сквер имени Марии Рубцовой и монумент «Противотанковые ежи».

«Первый раз участвую в таком масштабном мероприятии. Эти машины нам дали в „Мосфильме“. Вся техника в рабочем состоянии. Интересно управлять уникальными автомобилями, приехать сюда и быть участником такого мероприятия», — поделился участник автопробега, режиссер Владимир Буханов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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