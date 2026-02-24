Масленичные гуляния прошли в селе Ашитково в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

На площади у Дома культуры в селе Ашитково городского округа Воскресенск прошла «Широкая Масленица» — шумный и веселый праздник проводов зимы. Жители и гости села собрались, чтобы вместе проводить зиму с традиционными забавами, звонкими песнями и, конечно, горой ароматных блинов.

Творческие коллективы Дома культуры поздравили всех присутствующих с наступлением долгожданной весны. Масленица стала не просто развлечением, а настоящим праздником духа и традиций, объединившим прошлое и настоящее в радостном весеннем событии.

Депутат городского округа Воскресенск Анна Кузнецова обратилась к жителям села с поздравлениями, пожелав крепкого здоровья, мира, радости, благополучия и счастья.

Проводы зимы удались на славу: горячие блины, народные забавы, улыбки и румяные щечки создали ту самую теплую атмосферу, когда на душе тепло даже в феврале.