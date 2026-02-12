Масленичные гуляния пройдут на 56 площадках Ленинского округа

Более 50 точек празднования развернутся в Ленинском городском округе 21 и 22 февраля. Гостей ждут народные игры, угощение блинами и традиционные проводы зимы.

В выходные жители и гости округа смогут выбрать площадку по душе. Для любителей активного отдыха подготовили спортивные состязания и детскую лыжную гонку. Тех, кто хочет проявить творческие способности, приглашают на мастер-классы. Также в программе — викторины, квизы и народные гуляния.

«Масленица в Ленинском округе — это семейный праздник, который объединяет разные поколения. Мы сделали программу насыщенной, чтобы каждый нашел занятие по интересам», — рассказал глава округа Станислав Каторов.

21 февраля гуляния пройдут в ЖК «Пригород Лесное», на летней эстраде в Молоково, у набережной Купелинки, в совхозе имени Ленина, Измайлово и Новодрожжино. На следующий день праздник продолжится на стадионе «Металлург» в Видном, стадионе «Носороги» в Володарском, в ЖК «Восточное Бутово» в Боброво, на Центральной площади в Развилке и в ЖК «Южная Битца».

Чучела Масленицы сожгут в пяти точках округа. Проводы зимы пройдут в Молоково на улице Школьной, на стадионах «Металлург» и «Носороги», у Малого Тарычевского пруда в ЖК «Зеленые аллеи» и в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Все традиционные обряды организуют с соблюдением правил безопасности.