Марафон скандинавской ходьбы прошел в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:05 Марафон скандинавской ходьбы прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Марафон скандинавской ходьбы для старшего поколения прошел в городском парке в Солнечногорске. По живописному маршруту прошли около 60 участников проекта «Активное долголетие». Самому старшему из них минуло 87 лет.

Марафон приурочили к Всероссийскому дню скандинавской ходьбы. После регистрации и разминки под музыку пенсионеры преодолели дистанцию в два километра по стадиону «Металлург» и территории парка. Спортивный инвентарь участникам выдали на месте.

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«Марафон ежегодный, проводим его в пятый раз. Всякий раз он проходит очень тепло. Люди с удовольствием откликаются, потому что скандинавская ходьба — один из любимых и простых направлений фитнеса», — рассказала директор клуба Солнечногорья «Активное долголетие» Марина Анисимова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

После финиша участников отметили грамотами и дипломами, после прошла концертная программа. Подкрепить силы гости смогли горячим чаем из самовара и выпечкой.

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