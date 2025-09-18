Марафон рисунков мелом к юбилею наукограда начался в Дубне
Марафон, посвященный грядущему 70-летию Дубны, решил начать житель города Валерий Сущевский. Художник планирует изобразить мелом на асфальте известных людей и символы наукограда.
Первые картинки на асфальте в Дубне появились летом, когда Валерий Сущевский впервые приехал в город из Тольятти. Его основное желание — сочинять красивую музыку и радовать людей, а рисунки — хобби. Портреты известных людей и персонажей мультфильмов, выполненные Валерием, впечатляют прохожих.
«Сегодня я рисую Владимира Высоцкого. Рисую здесь не просто так, он сюда приехал, как я недавно узнал, тут ему памятник. Грех не нарисовать. В нашей семье тоже любят Высоцкого, очень уважают», — рассказал Валерий Сущевский.
Опыт у молодого человека уже есть — в Тольятти он не раз радовал жителей своими работами. Говорит, что задача довольно сложная, такая техника рисования ошибок не прощает.
«Мне нравится процесс. На свежем воздухе, это довольно спортивно, то есть сил много тратится, как будто потренировался», — поделился Валерий.
Спустя два часа портрет Владимира Высоцкого был готов. Тему следующей работы автор пока не раскрывает. Но дубненцы точно ее заметят.