Марафон рисунков мелом к юбилею наукограда начался в Дубне

Первые картинки на асфальте в Дубне появились летом, когда Валерий Сущевский впервые приехал в город из Тольятти. Его основное желание — сочинять красивую музыку и радовать людей, а рисунки — хобби. Портреты известных людей и персонажей мультфильмов, выполненные Валерием, впечатляют прохожих.

«Сегодня я рисую Владимира Высоцкого. Рисую здесь не просто так, он сюда приехал, как я недавно узнал, тут ему памятник. Грех не нарисовать. В нашей семье тоже любят Высоцкого, очень уважают», — рассказал Валерий Сущевский.