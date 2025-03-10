Лыжник из Люберец завоевал две медали на первенстве России среди юношей

Соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет проходили в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из Люберец Артем Барков выиграл медали в двух дисциплинах.

В первенстве России приняли участие более 300 сильнейших лыжников из 45 регионов страны. Артем Барков отличился дважды.

В гонке на дистанции 10 километров классическим стилем он завоевал серебряную награду. А в спринте классическим стилем люберчанин одержал уверенную победу, опередив всех конкурентов.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил Артема Баркова и его тренера Алексея Илюхина с отличным результатом и пожелал новых побед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.