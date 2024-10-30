Лучших волонтеров отметили благодарностями в Солнечногорске
День добровольца Московской области отметили в Солнечногорска. Торжественное мероприятие прошло в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Самых активных волонтеров, внесший весомый вклад в добровольческое движение округа, отметили благодарственными письмами и памятными подарками.
Многие из волонтеров занимаются этой деятельностью уже несколько лет. Некоторые начали помогать пожилым людям и многодетным семьям во время пандемии коронавируса, другие не остались в стороне с началом специальной военной операции, оказывая поддержку бойцам, беженцам и врачам. Есть и те, кто активно участвует в культурной и инклюзивной сферах.
С поздравлением обратился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, который выразил благодарность всем волонтерам, а также представителям общественных организаций, движений и благотворительных фондов.
«Солнечногорск по праву гордится своей командой волонтеров. Вы — наша настоящая сила, наше будущее и наше вдохновение! Благодаря вам жители чувствуют поддержку и тепло, знают, что в трудную минуту они не останутся одни», — отметил Константин Михальков.
Благодарственные письма министра информации и молодежной политики Московской области были вручены председателю Молодежного парламента городского округа Солнечногорск Алексею Чернышову, члену Совета Благотворительного фонда помощи ветеранам боевых действий и специальных операций «Доблесть» Алексею Шашкину, а также координатору Центра поддержки военнослужащих СВО и организатору движения «Серебро Солнечногорья» Ольге Гаврилюк.
Глава городского округа также наградил благодарственными письмами волонтеров Артура Юсипова, Юлию Петрову, председателя первичной профсоюзной организации Туберкулезной больницы имени Рабухина Елену Хайрулину, художественного руководителя Дома культуры «Выстрел» Савыргуль Карымшакову и менеджера по культурно-массовому досугу Культурного центра «Интеграция» Нину Бычкову благодарственными письмами.
Грамоту секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и председателя Московской областной Думы вручили заместителю руководителя Солнечногорского отделения «Боевого Братства» Наталье Нестеровой, директору Молодежного центра «Подсолнух» Владимиру Цареву, а также волонтерам Любови Лукониной, Наталье Жебет и Арсению Чеботареву.
Благодарственные письма от местного отделения партии «Единая Россия» получили школьники Элмира Авагян, Валерия Дорохова, Мария Калюжная, Алексей Кононенко, Вера Максимцова, Татьяна Мурзаева, Антонина Сажина, Василий Скворцов, Анна Терехова, Евгения Филиппова и Ангелина Еремина.
После награждения Константин Михальков обсудил с волонтерами будущее добровольческой деятельности в округе и перспективы создания координационного центра для более эффективного взаимодействия и оперативной помощи.
Ранее губернатор Подмосаовья Андрей Воробьев наградил наградил лучших волонтеров региона.
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