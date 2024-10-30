Лучших волонтеров отметили благодарностями в Солнечногорске

День добровольца Московской области отметили в Солнечногорска. Торжественное мероприятие прошло в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Самых активных волонтеров, внесший весомый вклад в добровольческое движение округа, отметили благодарственными письмами и памятными подарками.

Многие из волонтеров занимаются этой деятельностью уже несколько лет. Некоторые начали помогать пожилым людям и многодетным семьям во время пандемии коронавируса, другие не остались в стороне с началом специальной военной операции, оказывая поддержку бойцам, беженцам и врачам. Есть и те, кто активно участвует в культурной и инклюзивной сферах.

С поздравлением обратился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, который выразил благодарность всем волонтерам, а также представителям общественных организаций, движений и благотворительных фондов.

«Солнечногорск по праву гордится своей командой волонтеров. Вы — наша настоящая сила, наше будущее и наше вдохновение! Благодаря вам жители чувствуют поддержку и тепло, знают, что в трудную минуту они не останутся одни», — отметил Константин Михальков.