Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Воскресенске

Праздник, посвященный Международному дню добровольцев, состоялся в Воскресенске 5 декабря. На торжественном мероприятии чествовали тех, кто своими делами и поступками, заботой о людях делает мир добрее.

В 2025 году в добровольческих проектах городского округа приняли участие 22 тысячи человек. Проведены сотни мероприятий, реализованы десятки важных инициатив.

Глава Воскресенска Алексей Малкин отметил, что важнее этих цифр — неиссякаемая энергия волонтеров, их любовь к Родине и ответственность за ее будущее.

«И самая важная миссия, которая сплотила всех — это поддержка наших военнослужащих и их семей, оказание им всесторонней помощи и заботы», — подчеркнул Алексей Малкин.

На празднике добровольцам вручили заслуженные награды и поблагодарили за их важный труд и добрые сердца.