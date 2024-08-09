Лучших спортсменов и тренеров наградили ко Дню физкультурника в Мытищах

Торжественную церемонию награждения лучших спортсменов и тренеров провели во дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Им вручили заслуженные грамоты и подарки ко Дню физкультурника.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила достижения спортсменов и важность развития физической культуры в округе. Выдающихся тренеров наградили почетными грамотами главы муниципалитета. Спортсменам, которые в этом году завоевали звания, вручили подтверждающие удостоверения. Особыми наградами отметили воспитанников спортивных школ. Им подарили сертификаты на именную стипендию главы округа.

Также отметили и участником Спартакиады трудящихся, которая прошла в Мытищах. Спортсмены получили памятные подарки и грамоты. Юлия Купецкая выразила уверенность, что с каждым годом эти соревнования будут набирать популярность в муниципалитете.

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