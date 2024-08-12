Лучших специалистов строительной отрасли наградили в Мытищах

День строителя отпраздновали в Мытищах. Во Дворце культуры «Яуза» наградили лучших специалистов отрасли.

Торжественная церемония ко Дню строителя прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. На празднике чествовали архитекторов, проектировщиков, прорабов, инженеров, монтажников и других специалистов строительства. Лучшим работникам сферы вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности главы Мытищ и совета депутатов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила на празднике, что в 2024 году в муниципалитете откроют рекордное количество объектов образования.

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