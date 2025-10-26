Лучших сотрудников транспортного предприятия наградили в Люберцах

Он поблагодарил директора МАП № 1 Евгению Гусеву и весь коллектив предприятия за профессионализм и трудолюбие, а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам автотранспортного предприятия.

«Наш округ активно развивается, все больше людей выбирают Люберцы для жизни, воспитания детей и самореализации. И, безусловно, один из главных запросов у жителей — удобная транспортная доступность. Только в этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы запустили три новых долгожданных маршрута — в „Томилино парк“, в Сельцо и Верхнее Мячково», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.