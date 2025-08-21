Лучших сотрудников наградили в аэропорту в Домодедове

В этот день впервые перед коллективом выступил новый генеральный директор Андрей Иванов. После благодарности Министерства транспорта Российской Федерации и почетные грамоты главы городского округа Домодедово получили выдающиеся сотрудники аэропорта.

От лица главы муниципалитета Евгении Хрусталевой трудовой коллектив учреждения поздравила ее заместитель.

«Именно с работы аэропорта в 1969 году началась история Домодедовского района. Для нас вы — неотъемлемая часть города», — сказала первый заместитель главы городского округа Домодедово Марина Ведерникова.

Наградили в этот день в том числе ветеранов предприятия. В финале торжественной церемонии участники и гости сделали общее фото на память.