Лучших сельских старост наградили к Коломне

23 октября в Коломне, как и во всем Подмосковье, отметили День сельских старост. С праздником активистов поздравил глава городского округа Александр Гречищев.

Сельский староста — это человек, которому жители доверяют все свои заботы. Он по личной инициативе берет на себя ответственность представлять интересы односельчан в различных органах власти. Именно к нему идут с проблемами, просьбами и пожеланиями все соседи.

«Результаты нашего совместного труда видны, делается достаточно, но впереди у нас огромная работа. Наша задача, чтобы каждый сельский населенный пункт имел комфортную среду для существования. Я от всего сердца хочу поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить за то, что мы вместе. И только вместе мы можем добиваться быстрых и положительных результатов», — обратился к виновникам торжества Александр Гречищев.