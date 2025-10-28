Лучших сельских старост наградили к Коломне
23 октября в Коломне, как и во всем Подмосковье, отметили День сельских старост. С праздником активистов поздравил глава городского округа Александр Гречищев.
Сельский староста — это человек, которому жители доверяют все свои заботы. Он по личной инициативе берет на себя ответственность представлять интересы односельчан в различных органах власти. Именно к нему идут с проблемами, просьбами и пожеланиями все соседи.
«Результаты нашего совместного труда видны, делается достаточно, но впереди у нас огромная работа. Наша задача, чтобы каждый сельский населенный пункт имел комфортную среду для существования. Я от всего сердца хочу поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить за то, что мы вместе. И только вместе мы можем добиваться быстрых и положительных результатов», — обратился к виновникам торжества Александр Гречищев.
Глава Коломны вручил благодарственные письма и почетные грамоты самым активным старостам округа, ведь именно благодаря их стараниям в администрации округа своевременно узнают о запросах жителей сел и деревень, а значит, и решаются эти вопросы быстрее.
Присоединился к поздравлениям в честь профессионального праздника и председатель местного совета депутатов Николай Братушков.
«Как важно встречать людей, которые грамотно и четко от земли ставят задачи перед советом депутатов, перед администрацией, перед вышестоящими органами, к которым мы обращаемся сегодня. Спасибо вам за труд, за вашу деятельность, добра, любви, благополучия и совместной работы», — сказал он.
Институт старост в Подмосковье активно развивается с 2017 года благодаря инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Сейчас старосты решают множество вопросов: ремонт дорог, очистка прудов, водоснабжение, благоустройство улиц, проведение газопровода, монтаж освещения. В Коломне 205 сельских населенных пунктов — деревень, сел, поселков. И на этой большой территории трудятся 178 старост.