Лучших работников предприятий наградили ко Дню труда в Люберцах

Торжественная церемония состоялась в преддверии праздника, который отмечается в Московской области. Глава городского округа Владимир Волков вручил представителям трудовых династий награды разного уровня.

На территории муниципалитета работает более 20 тысяч предприятий, а в экономике занято свыше 98 тысяч человек. В Люберцах порядка 100 трудовых династий, общий стаж которых составляет более 15 тысяч лет.

Среди таких династий — поколения семей Кручининых и Назаровых, связавшие жизнь с Национальным центром вертолетостроения холдинга «Вертолеты России» и научно-производственным предприятием «Звезда». Их совместный стаж достиг уже 536 лет

Владимир Волков поблагодарил работников предприятий и трудовые династии за профессионализм и вклад в развитие округа.

«Люберцы живут, активно развиваются, и в этом заслуга всех тружеников. И каждая победа на предприятии, каждое достижение складывается в общее дело — преумножение трудовой славы Люберецкой земли», — подчеркнул руководитель муниципалитета.