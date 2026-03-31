Лучших работников культуры наградили в Подольске

В честь Дня работника культуры в городском округе подвели итоги года и назвали имена тех, кто создает праздник для жителей, хранит традиции и открывает юные таланты. Торжественная церемония прошла в Дубровицах, а лучшие из лучших получили заслуженные награды из рук главы округа Григория Артамонова.

Глава Подольска подчеркнул, что благодаря работе сотен творческих людей округ остается интересным и привлекательным для жизни местом.

«Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником. Хотелось бы пожелать вам и вашим коллективам благополучия, счастья, успехов в личных делах и, конечно, успехов в ваших творческих подвигах», — обратился к виновникам торжества Григорий Артамонов.

Целая россыпь наград — от муниципальных до областных — досталась тем, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие культуры округа. Среди отличившихся — руководитель структурного подразделения «Плещеево» Римма Агафонова. Она удостоена почетной грамоты Министерства культуры Подмосковья.

«Самое главное — дарить счастье людям. Когда я выступаю, передо мной одна задача — сделать вас немного радостнее, счастливее», — поделилась Римма Агафонова.

Еще одним деятелем культуры, чей труд отметили наградой, стал Кирилл Краюшкин — художественный руководитель рук и главный дирижер академического хора Подольской филармонии.

«Эта награда не столько для меня, сколько для моего коллектива, который уже шесть лет существует в нашем городе. Я думаю, это хороший стимул для развития на благо Подольска. Очень хотелось бы, чтобы все больше и больше жителей приходили на наши концерты», — сказал Кирилл Краюшкин.

Мероприятие завершилось ярким концертом с участием творческих коллективов, вокалистов и ансамблей.