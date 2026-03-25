Лучших работников культуры наградили в Павловском Посаде

Торжественная церемония прошла 24 марта во Дворце Культуры «Павлово-Покровский». На сцене собрали тех, кто ежедневно дарит жителям округа красоту, вдохновение и живые эмоции.

В преддверии профессионального праздника виновников торжества приветствовала заместитель главы администрации округа Светлана Аргунова. Она подчеркнула, что собравшиеся — это настоящие герои, хранители традиций, благодаря которым жизнь в округе становится ярче и духовно богаче.

В ходе церемонии лучшим представителям сферы вручили заслуженные награды. Депутат Московской областной Думы Линара Самединова лично поздравила творческих сотрудников и поблагодарила их за преданность делу. Пришедших на праздник зрителей порадовало выступление коллектива «Рок-балалайка» Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии. Артисты представили сочетание народных мотивов и современного звучания.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов обратился к присутствующим со словами благодарности.

«Ваш труд — это не просто профессия. Это сердце нашего народа, его память и его будущее. Вы лелеете традиции, открываете новые таланты, создаете события, которые объединяют поколения. Мы гордимся, что в наших учреждениях культуры работают такие преданные, творческие и душевные люди», — отметил Денис Семенов.

Он добавил, что модернизация отрасли позволяет создавать современные условия для творчества, обновлять материально-техническую базу и делать культуру более доступной для каждого жителя. Глава пожелал виновникам торжества неиссякаемого вдохновения и поблагодарил за каждый концерт, выставку и спектакль.