Лучших работников культуры наградили в Люберцах

25 марта на сцене дворца собрались те, кто ежедневно сохраняет и приумножает традиции: деятели искусства, педагоги, сотрудники библиотек и творческие коллективы. Праздничную программу открыли поздравлениями от первых лиц муниципалитета.

Первый заместитель главы городского округа Люберцы Илья Мотовилов обратился к виновникам торжества со словами признательности за их труд. Депутаты Московской областной думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско пожелали собравшимся новых творческих высот и вдохновения. Кульминацией вечера стала церемония вручения наград: отличившиеся сотрудники получили знаки признания за добросовестную работу, личные достижения и значимый вклад в развитие отрасли.

Глава округа Владимир Волков направил в адрес виновников торжества искренние пожелания.

«Дорогие работники культуры! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и всего самого доброго!» — отметил в своем поздравлении Владимир Волков.

В округе развитию культурной среды уделяют особое внимание. За последние два года капитальный ремонт прошел в 13 учреждениях. При поддержке губернатора Московской области и в рамках народной программы «Единой России» в прошлом году обновили Детскую школу искусств № 1, сейчас строители работают в ДШИ № 3 в поселке ВУГИ.

В 2026 году после обновления откроются сразу два книгохранилища: библиотека имени С. Есенина и детская «Бригантина». В прошлом году в округе начали работать два новых культурно-досуговых центра — в Зенино и на улице 8 Марта, а для Детской школы искусств «Гармония» подготовили комфортное помещение. В ближайших планах — закупка новых музыкальных инструментов для учреждений.