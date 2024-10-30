Лучших работников коврового комбината наградили в Котельниках

Сотрудники предприятия «Люберецкий ковровый дом» были отмечены наградами за свой многолетний труд. Все они проработали на комбинате более 20 лет.

Юбиляры предприятия получили цветы и почетные грамоты за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, преданность делу и профессионализм. Награды вручала заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо

Основанный в 1948 году Люберецкий ковровый комбинат являлся градообразующим предприятием в Котельниках. Сейчас ковры производятся в Ульяновской области, но склад и магазин и склад остались на базе комбината в городском округе. Дело предприятия продолжает коллектив ООО «Люберецкий ковровый дом», которое возглавляет Ольга Тарасенко.

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