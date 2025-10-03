Лучших педагогов наградили в преддверии Дня учителя в Королеве

Праздничная церемония награждения работников образования состоялась в новом корпусе школы № 1. Глава города Игорь Трифонов вместе с депутатом Государственной Думы Аллой Поляковой поздравили с профессиональным праздником учителей и вручили награды — почетные звания, грамоты, благодарности региональных и федеральных министерств.

Заслуженные награды получили 54 лучших педагога.

«Профессия педагога требует самоотдачи, высокого профессионализма и большого сердца. Ведь именно учителя видят первые шаги тысяч юных учеников и направляют их на пути к открытиям и достижениям. В канун праздника хочу сказать искренние слова благодарности каждому педагогу за преданность профессии, терпение и мудрость», — сказал Игорь Трифонов.