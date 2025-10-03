Лучших педагогов наградили к профессиональному празднику в Котельниках

В 2025 году были впервые утверждены гранты главы Котельников за высокий уровень достижений в работе по образованию и воспитанию подрастающего поколения. Михаил Соболев вручил педагогам девять грантов, а также почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Работники образовательных учреждений городского округа были отмечены и на самом высоком уровне. Четыре учителя получили федеральные награды. А исполняющая обязанности директора школы № 3 Оксана Романова удостоена звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

«Дорогие учителя! От всей души желаю вам крепкого здоровья, терпения, радости от вашей важной работы и гордости за успехи учеников!» — обратился к виновникам торжества Михаил Соболев.