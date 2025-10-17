Лучших медицинских работников наградили к 150-летию здравоохранения в Королеве

Торжественное награждение лучших сотрудников системы здравоохранения в Подольске прошло в хоровой школе «Подлипки». В празднике приняли участие представители учреждений здравоохранения и молодые специалисты.

Сотрудников поздравил первый заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, депутат Московской областной Думы Сергей Керселян, глава Королева Игорь Трифонов и главный врач больницы Эдуард Шпилянский.

Во время мероприятия наградили 50 лучших сотрудников медицинских организаций за профессионализм и вклад в развитие городской системы. Среди них — врач-гематолог Анастасия Петухова. Она проработала в специальности 20 лет и получила знак «Отличник здравоохранения».

Особое внимание уделили молодым специалистам. В этом году трудоустроили 32 работников. Для них прошла церемония посвящения в профессию.

С каждым годом система здравоохранения в Королеве становится современной и доступной. В округе отремонтировали филиалы больницы в микрорайонах Первомайский и Юбилейный. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева строят поликлинику на тысячу посещений в смену. Она станет одной из самых крупнейших в Подмосковье.

Медикам компенсируют аренду жилья, предусмотрены доплаты для молодых специалистов, представляют места в детских садах и школах, а также доступна льготная «Социальная ипотека». По этой программе жилье приобрели 68 работников.