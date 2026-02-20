Люберецкие дорожники перешли на круглосуточный режим работы из-за мощного циклона

Дорожные службы Люберец мобилизовали всю технику для борьбы с мощным циклоном, обрушившимся на Подмосковье. Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы, чтобы не допустить транспортного коллапса в округе.

На улице 3-е Почтовое отделение в ночную смену задействовали лаповый погрузчик, который на предприятии называют «золотые ручки». К нему постоянно подъезжают самосвалы, заполняются снегом и отправляются на снегоплавильный пункт.

Рядом с тяжелой техникой работает малогабаритный погрузчик, эффективный на тротуарах и обочинах. Для обработки дорог подготовили дорожно-комбинированные машины, которые выходят на маршруты трижды за сутки.

Сначала они работают в северной части округа, где трафик ниже. После полуночи техника переходит в центр, а под утро выполняет комплексную обработку реагентами.

Снегопад оказался настолько интенсивным, что улицы без вмешательства дорожников могли превратиться в сугробы. Коммунальщики обеспечили проезд общественного транспорта и автомобилей на всех дорогах округа.

В то же время в Можайске с улицы Амбулаторной дорожные и коммунальные службы вывезли более 130 кубических метров снега. Коммунальные сотрудники работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия стихии.