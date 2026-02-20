Коммунальщики вывели тяжелую технику на масштабную уборку снега в Можайске

Более 130 кубических метров снега вывезли дорожные и коммунальные службы с улицы Амбулаторной в Можайске после обильного снегопада. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия стихии.

Улицу Амбулаторную расчистили в первую очередь как ключевой и наиболее проходимый участок в городе. Именно здесь расположены подъездные пути к городской школе № 1 и зданию Можайской больницы.

Для ликвидации снежных завалов задействовали целую бригаду рабочих, а также два самосвала и фронтальный погрузчик. За время масштабной уборки коммунальщикам удалось полностью расчистить подходы к обоим социальным учреждениям.

Работы развернулись и на улице Клементьевской — оживленной дороге, ведущей к отдаленным населенным пунктам и соседним городам.

Ранее заместитель главы Сергиево-Посадского округа Илья Кошелев сообщил, что в ночь на 20 февраля в городе активно убирают и вывозят снег. В частности, идет работа по расширению проезжих частей.