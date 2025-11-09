Литературный клуб школы № 51 в Люберцах вошел в топ-30 всероссийского проекта

Школа имени Г. И. Северина в Люберцах участвует в проекте «Чтецкие программы». Накануне озвучили результаты ежемесячного рейтинга, в котором образовательное учреждение заняло достойную позицию.

Проект реализуют Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации. Клуб школы в Люберцах вошел в 30 самых активных клубов страны. Анализировали итоги сентября этого года.

Также школьники из Люберец смогли принять участие во встрече с известным актером и телеведущим Михаилом Башкатовым. Он рассказал ребятам, какие книги читает, ответил на вопросы детей. Кроме того, Михаил провел мастер-класс по читке художественных произведений.

