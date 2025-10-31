Более 50 старшеклассников выполнили нормы ГТО в Люберцах

На стадионе «Электрон» в поселке Красково городского округа Люберцы в очередной раз принимали нормы всероссийского конкурса «Готов к труду и обороне». В спортивном мероприятии приняли участие более 50-ти учеников девятых-одиннадцатых классов общеобразовательных школ.

По словам руководителя Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгения Петрова, на этой неделе нормативы комплекса V и VI ступеней выполнили старшеклассники гимназии № 41, Островецкой школы, а также школы № 51 Люберец. Мероприятие прошло в рамках проекта «В вуз с ГТО», который проходит в муниципалитете второй год подряд.

«Следующий прием норм состоится 12 ноября», — добавил Евгений Петров.

Всего в муниципалитете реализуют следующие проекты: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО», «Всей семьей с ГТО» и Корпоративная лига ГТО для работников предприятий. С начала 2025 года нормативы выполнили свыше полутора тысяч человек.