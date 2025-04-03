Литературный фестиваль «Живое слово» прошел в Мытищах

Более 40 человек приняли участие в творческом конкурсе. Поэты, музыканты, чтецы — взрослые и дети — выступили для зрителей, создав творческое настроение.

Литературный фестиваль «Живое слово» в 10-й раз прошел в доме культуры «Клязьма». Посвятили его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проведение мероприятия стало уже доброй традицией. Заявки на участие в этом году поступили от более 40 человек.

Музыкальные композиции, авторские произведения, стихотворения прозвучали в программе фестиваля, рассказала заведующая домом культуры «Клязьма» Маргарита Матюнина. Участие в мероприятии приняли коллективы из культурно-досуговых, дошкольных и образовательных учреждений округа, а также взрослые артисты, исполнившие собственные произведения.

Талантливые, творческие, яркие конкурсанты произвели впечатление на зрителей, создали душевную атмосферу. Эмоциями от своего выступления поделился поэт Игорь Кулагин. Он рассказал, что очень обрадовался, когда получил приглашение выступить на этом литературном фестивале.