Литературный баттл среди поэтов старшего поколения прошел в Мытищах

В клубе «Активное долголетие» городского округа Мытищи организовали баттл «Стихия», который посвятили Всемирному дню поэзии. В нем состязались участницы театральной студии «Меридиан» Татьяна Новгородцева, Александра Бокова и Тамара Осипова.

Выступающие рассказали о себе и своей жизни в стихах. По словам Александры Боковой, идея провести поэтическое состязание возникла спонтанно.

«Мы часто обменивались своими произведениями и решили, что пора организовать небольшой литературный турнир», — пояснила участница.

Александра Бокова победила в конкурсе «Рисуем рифмы на асфальте». Она также выиграла серебряную медаль среди авторов произведений для детей в литературном турнире «Светлячок». Татьяна Новгородцева написала два романа и сборник стихов. Тамара Осипова создает произведения на патриотическую тему. Поэт не только победила в конкурсе «Герои Великой Победы», но получила медаль «250 лет Георгиевской ленте».

По итогам голосования зрителей лидером баттла стала Александра Бокова. Татьяна Новгородцева и Тамара Осипова поделили между собой почетное второе место.