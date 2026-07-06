Линейка в честь закрытия летней смены прошла в Химках

2 июля в школе № 30 в Химках прошла линейка, посвященная закрытию летней смены пришкольного лагеря. Участники подвели итоги работы лагеря и отметили активность школьников.

В течение смены дети участвовали в творческих мастерских, спортивных соревнованиях, экскурсиях и развивающих играх. По итогам работы лагеря школьникам вручили грамоты и призы за участие в жизни смены, спортивные достижения и творческие успехи.

«Лагерь „Лесная школа“ стал для ребят местом, где они не только отдохнули, но и научились новому, подружились и раскрыли свои таланты. Закрытие смены — это повод поблагодарить педагогов и вожатых за их труд и заботу о детях», — сказала директор школы № 30 и муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Юные участники подготовили концертные номера и выступили перед гостями. Завершением дня стал общий флешмоб с участием школьников, педагогов и родителей.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил значимость школьных лагерей для организации летнего досуга. По его словам, такие форматы помогают обеспечить детям безопасный и содержательный отдых в привычной школьной среде.