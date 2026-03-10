Летно-исследовательский институт в Жуковском отметил юбилей

Флагман отечественной авиационной науки — Летно-исследовательский институт имени Громова — отметил знаменательную дату: 85 лет со дня своего основания. С юбилеем руководство, коллектив и ветеранов предприятия поздравил глава наукограда Жуковский Андроник Пак, подчеркнув исключительную роль института в судьбе города и страны.

ЛИИ имени Громова — не просто старейшее градообразующее предприятие Жуковского, но и государственный научный центр мирового уровня. Здесь аккумулируются самые передовые исследования в области летных испытаний.

«Институт — это гордость нашего города. Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, новых профессиональных достижений на благо России!», — отметил Андроник Пак.

История института неразрывно связана с ключевыми этапами развития государства. Сформированный в предвоенные годы, ЛИИ внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. На его базе проходили испытания новейших боевых самолетов, десантных планеров и вооружения, а аэродром института служил домом для полков дальней авиации, наносивших удары по врагу.

В послевоенные годы ЛИИ стал «колыбелью» советской космонавтики. Именно здесь, в Жуковском, готовился к историческому старту первый отряд космонавтов, включая Юрия Гагарина. Позже на базе института проходили испытания атмосферного аналога космического корабля «Буран».

Особое место в структуре центра занимает Школа летчиков-испытателей, которая работает уже почти 80 лет. Это «кузница кадров», выпустившая элиту отечественной авиации — людей, которые первыми поднимают в воздух экспериментальные машины и проверяют на прочность новейшее бортовое оборудование и силовые установки.