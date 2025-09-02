Летняя детская дворовая спартакиада завершилась в Мытищах

Собралось всего шесть команд юношей и девушек 2010 года рождения и младше. Дети, под руководством опытных инструкторов, соревновались в десяти программах.

Особенно ярким событием стал турнир по пляжному футболу, в котором победу одержала команда «Реальные кабаны». Завершилась спартакиада торжественной церемонией награждения, на которой были отмечены не только победители общего зачета, но и самые активные участники.

Церемонию посетили почетные гости: заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина, Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Дмитрий Герман и заслуженный тренер России Михаил Бондарев.

Третье место, по итогам всех соревнований, заняла команда «Порту». Серебряные медали завоевали «Реальные кабаны». Чемпионами стали ребята из коллектива «Биг Бен». Мероприятие стало настоящим праздником спорта и здорового образа жизни для всех участников и зрителей.