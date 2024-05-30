Лесопарк «Загорское море» в Сергиевом Посаде благоустроят к июлю

В Сергиевом Посаде продолжается благоустройство лесопарка «Загорское море». Природная территория пользуется большой популярностью не только среди жителей Подмосковья, но и среди гостей из других городов России, которые приезжают сюда на пляж.

«По результатам социологического опроса, более 82% жителей заявили, что посещают лесопарк только летом. Поэтому нашей задачей является облагородить территорию, сохраняя при этом исходное зеленое озеленение, и создать условия для отдыха в любое время года», — прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках благоустройства в лесопарке проведут санитарную расчистку, обустроят подъездную дорогу, оборудуют лыжную трассу и пешеходные тропы. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, на территории установят систему видеонаблюдения. Все работы планируется завершить до конца июля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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