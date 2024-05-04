Благоустройство Советской площади в Дмитрове: что сделано, комментарий губернатора, мнение жителей | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 12:15 «Летом будет аншлаг». Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове Губернатор Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове Константин Семенец

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В Дмитровском городском округе завершили первый этап благоустройства Советской площади, проходивший с 2022 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что здесь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Антон Чернов

«Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг. В следующем году приступим ко второму этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим — это наше культурное наследие», — добавил глава Подмосковья.

Константин Семенец

«Вечером особенно красиво»

Андрей Воробьев пообщался с местными жителями и узнал их мнение об этих переменах.

«Советская площадь — это центр города, настоящее место притяжения. Она кардинально поменялась, очень нравится здесь гулять, вечером особенно красиво. Появилось много удобных тротуаров — мне, как маме, это важно, с коляской очень удобно», — поделилась жительница Дмитровского округа Ольга Горохова.

Она добавила, что люди с нетерпением ждут дальнейшего благоустройства.

Константин Семенец

Второй этап работ ожидается в 2025–2026 годах, в планах — благоустройство Центральной площади со стороны улиц Кропоткина и Загорская.

Кроме того, в течение года в порядок приведут сквер генерала Кузнецова в Яхроме — проект победил на III Всероссийском голосовании за территории благоустройства.

Рендер, снимок экрана

На территории установят новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута, обустроят площадь со стелой, зоны отдыха, проведут озеленение, оборудуют системы освещения и видеонаблюдения.

В 2024–2025 годах также благоустроят Некрасовский сквер. Здесь появятся новые пешеходные и велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой, мангальная зона, детская площадка и скейт-парк.

А в парке «Березовая роща» в 2025-м завершат третий этап благоустройства.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Там уже появились две площадки для воркаута, скейт-парк и качели. Инженерное оборудование фонтана заменили, в планах — его облицовка и приведение в порядок прилегающей территории.