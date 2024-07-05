Лесопарк «Загорское море» откроют после благоустройства в Сергиевом Посаде 6 июля

Открытие лесопарка «Загорское море» после масштабного обновления состоится в эту субботу в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Это место всегда пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Подмосковья, которые регулярно приезжают на пляж озера, но сама территория леса долгое время не была обустроена и не имела инфраструктуры. Теперь лесопарк доступен для комфортного отдыха людей», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В парке выполнили санитарную очистку леса, обустроили подъездную дорогу, лыжную трассу и пешеходные тропы. Появились зоны тихого отдыха с качелями. Территорию оснастили системами видеонаблюдения, освещения, охраны. Установили скамейки, урны, контейнерные площадки, парковые качели и воркаут.

Новый лесопарк станет еще одной точкой притяжения в городском округе.

В Сергиевом Посаде, как и во всем Подмосковье, динамично и ярко развивается событийный туризм, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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