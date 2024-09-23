Лесной пожар потушили в Щелкове
Природный пожар потушили 22 сентября во Фряновском участковом лесничестве, в километре от щелковской деревни Аксеново. Возгорание увидели с помощью системы видеомониторинга.
К месту ЧП направили пять машин и 12 человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось два часа, чтобы потушить пожар.
В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что причиной возгорания стал человеческий фактор. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.
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